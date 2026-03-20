Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!

Der Krieg ist ein hoher Unsicherheitsfaktor

„Wir sind grundsätzlich auf einem guten Pfad. Die Wirtschaft erholt sich wieder. Die Inflation ist auf knapp über zwei Prozent gesunken. Die Budgetsanierung ist auf Kurs. Und jetzt kommt dieser unnötige und dumme Krieg, der natürlich ganz Europa, die wirtschaftliche Entwicklung verhageln kann. Wenn er lange anhält, ist das extrem gefährlich. Wir appellieren an alle Beteiligten, ihn sofort zu beenden. Aber im Moment kann niemand seriös sagen, wie lang das dauern wird und was die Auswirkungen sein werden. Wir machen mit unserer Planung vorerst weiter und passen uns dann flexibel an die Herausforderungen an.“