„Skurriler Abend“: Kunasek erwartet Entschuldigung

„Das war der skurrilste Abend meiner Amtszeit. Dort wird weniger verhandelt als gegessen und getrunken“, war vom staubtrockenen Minister zu hören. Die Landeshauptleute zeigen sich empört. Denn Marterbauer war zwar in die Südsteiermark angereist, aber unmittelbar nach dem Mahl im „Kogel 3“, wo er mit weiteren Regierungskollegen und Landeshauptleuten Kartoffel-Pilzcreme-Suppe, rosa gebratenen Kalbsrücken und danach Schokotarte genossen hatte, zurück nach Wien verschwunden. Augenzeugen versichern, Marterbauer habe während des Essens kaum das Glas, aber ebensowenig das Wort erhoben. Das tut er erst jetzt.