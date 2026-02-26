Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Marterbauer-Sager

„Skurriler Abend“: Kunasek erwartet Entschuldigung

Steiermark
26.02.2026 18:00
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

„Das war der skurrilste Abend meiner Amtszeit“, spottete Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) über die Landeshauptleutekonferenz im vergangenen November. Das sorgt bundesländerübergreifend für Empörung – Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) fordert nun eine Entschuldigung.

0 Kommentare

Das Kopfschütteln über den SPÖ-Finanzminister und seinen „skurrilen“ Sager legt sich nicht. Bekanntlich hatte sich Marterbauer mehr als drei Monate nach seinem „Gastspiel“ beim LH-Treffen in der Steiermark höchst despektierlich darüber ausgelassen.

„Das war der skurrilste Abend meiner Amtszeit. Dort wird weniger verhandelt als gegessen und getrunken“, war vom staubtrockenen Minister zu hören. Die Landeshauptleute zeigen sich empört. Denn Marterbauer war zwar in die Südsteiermark angereist, aber unmittelbar nach dem Mahl im „Kogel 3“, wo er mit weiteren Regierungskollegen und Landeshauptleuten Kartoffel-Pilzcreme-Suppe, rosa gebratenen Kalbsrücken und danach Schokotarte genossen hatte, zurück nach Wien verschwunden. Augenzeugen versichern, Marterbauer habe während des Essens kaum das Glas, aber ebensowenig das Wort erhoben. Das tut er erst jetzt.

Landeshauptleutekonferenz im Schloss Seggau: Karoline Edtstadler aus Salzburg, Mario Kunasek aus ...
Landeshauptleutekonferenz im Schloss Seggau: Karoline Edtstadler aus Salzburg, Mario Kunasek aus der Steiermark und Johanna Mikl-Leitner aus Niederösterreich (v. l.)(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) will die Aussage nicht auf sich sitzen lassen.
Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) will die Aussage nicht auf sich sitzen lassen.(Bild: Krone KREATIV/Sepp Pail)

„Weiß Gastfreundschaft nicht zu würdigen“
Dieses Verhalten findet nicht nur der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer „skurril“, der Vorarlberger Markus Wallner „sehr respektlos“. Der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle, der von Mario Kunasek den Vorsitz in der LH-Konferenz übernommen hat, zeigt sich verständnislos: „Der Finanzminister ist bei einer zweitägigen Länderkonferenz zur Vorspeise angereist und nach dem Dessert wieder abgereist. Nun beschwert er sich, dass er statt zu verhandeln nur gegessen und getrunken hat.“ Marterbauer, wisse „die Gastfreundschaft des steirischen Landeshauptmannes Mario Kunasek nicht zu würdigen“.

Das Posting des Landeshauptmanns
Das Posting des Landeshauptmanns(Bild: z.V.g.)

Der Gastgeber will sich unterdessen noch gar nicht beruhigen. Er spricht von einer „unfassbaren Entgleisung“ und legt nun nach unserem Bericht vom Donnerstag in einem Posting nach: Mit der „Steirerkrone“-Schlagzeile „Kunasek und Co. rüffeln Minister“ illustriert er seine Forderung: „Ich erwarte mir eine Entschuldigung von Finanzminister Marterbauer“.

Lesen Sie auch:
Die Landeshauptleute an einem Tisch mit dem Finanzminister: Nur zum Essen und Trinken?
Kritik der Länderchefs
Die „unfassbare Entgleisung“ des Finanzministers
25.02.2026
„Krone“-Kommentar
Der Finanzminister kam, aß – und fuhr wieder
26.02.2026

Er wird warten müssen. Wie beim „skurrilen Abend“. Kunasek: „Da haben wir auf inhaltliche Aussagen von Minister Marterbauer zur Budgetproblematik vergebens gewartet.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
26.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Mario Kunasek
SteiermarkSüdsteiermark
SPÖFPÖ
AmtszeitFinanzminister
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
189.102 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
145.740 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.400 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2593 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1065 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1059 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf