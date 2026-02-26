„Skurriler Abend“: Kunasek erwartet Entschuldigung

„Das war der skurrilste Abend meiner Amtszeit“, spottete Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) über die Landeshauptleutekonferenz im vergangenen November. Das sorgt bundesländerübergreifend für Empörung – Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) fordert nun eine Entschuldigung.
Das Kopfschütteln über den SPÖ-Finanzminister und seinen „skurrilen“ Sager legt sich nicht. Bekanntlich hatte sich Marterbauer mehr als drei Monate nach seinem „Gastspiel“ beim LH-Treffen in der Steiermark höchst despektierlich darüber ausgelassen.
„Das war der skurrilste Abend meiner Amtszeit. Dort wird weniger verhandelt als gegessen und getrunken“, war vom staubtrockenen Minister zu hören. Die Landeshauptleute zeigen sich empört. Denn Marterbauer war zwar in die Südsteiermark angereist, aber unmittelbar nach dem Mahl im „Kogel 3“, wo er mit weiteren Regierungskollegen und Landeshauptleuten Kartoffel-Pilzcreme-Suppe, rosa gebratenen Kalbsrücken und danach Schokotarte genossen hatte, zurück nach Wien verschwunden. Augenzeugen versichern, Marterbauer habe während des Essens kaum das Glas, aber ebensowenig das Wort erhoben. Das tut er erst jetzt.
„Weiß Gastfreundschaft nicht zu würdigen“
Dieses Verhalten findet nicht nur der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer „skurril“, der Vorarlberger Markus Wallner „sehr respektlos“. Der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle, der von Mario Kunasek den Vorsitz in der LH-Konferenz übernommen hat, zeigt sich verständnislos: „Der Finanzminister ist bei einer zweitägigen Länderkonferenz zur Vorspeise angereist und nach dem Dessert wieder abgereist. Nun beschwert er sich, dass er statt zu verhandeln nur gegessen und getrunken hat.“ Marterbauer, wisse „die Gastfreundschaft des steirischen Landeshauptmannes Mario Kunasek nicht zu würdigen“.
Der Gastgeber will sich unterdessen noch gar nicht beruhigen. Er spricht von einer „unfassbaren Entgleisung“ und legt nun nach unserem Bericht vom Donnerstag in einem Posting nach: Mit der „Steirerkrone“-Schlagzeile „Kunasek und Co. rüffeln Minister“ illustriert er seine Forderung: „Ich erwarte mir eine Entschuldigung von Finanzminister Marterbauer“.
Er wird warten müssen. Wie beim „skurrilen Abend“. Kunasek: „Da haben wir auf inhaltliche Aussagen von Minister Marterbauer zur Budgetproblematik vergebens gewartet.“
