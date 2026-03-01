Marterbauer & Co. künftig nicht mehr willkommen

„Es ist tatsächlich skurril, wenn der Finanzminister nur zum Essen kommt und es nicht der Mühe wert findet, auch an den Verhandlungen teilzunehmen.“ Er sollte, findet Mikl-Leitner, „weniger das Essen in den Mittelpunkt stellen, sondern die inhaltliche Arbeit für den Standort Österreich“. Die ÖVP-Politikerin hofft: „Dann würde dem Finanzminister vielleicht endlich dämmern, dass es dringend eine Lohnnebenkostensenkung braucht.“