Hisbollah erweist sich wie der Iran als harte Nuss

800.000 Menschen – ein Fünftel der Einwohner des Landes – auf der Flucht vor Bomben und Raketen. Viele sind auf den Straßen Beiruts gelandet, sogar mit lediglich Matratzen auf dem Asphalt der legendären Uferpromenade, der Corniche. Das Stadion dient als Notunterkunft, Schulen sind ausgeräumt für Flüchtlinge.