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7 Tage Weltgeschehen

Hisbollah erweist sich wie der Iran als harte Nuss

Ausland
20.03.2026 15:56
Israels Beschuss im Libanon trifft auch Zivilisten. Die Bevölkerung leidet wegen des neuerlichen ...
Israels Beschuss im Libanon trifft auch Zivilisten. Die Bevölkerung leidet wegen des neuerlichen Krieges.(Bild: AP)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz

Der erneute Krieg zwischen der Hisbollah und Israel macht das ehemalige Monaco des Orients zum Armenhaus. Wie viele Kriege verträgt ein Land?

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800.000 Menschen – ein Fünftel der Einwohner des Landes – auf der Flucht vor Bomben und Raketen. Viele sind auf den Straßen Beiruts gelandet, sogar mit lediglich Matratzen auf dem Asphalt der legendären Uferpromenade, der Corniche. Das Stadion dient als Notunterkunft, Schulen sind ausgeräumt für Flüchtlinge.

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