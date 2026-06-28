Teilnehmer kollabierten bei Tiroler Gebirgslauf

Veranstalter hatten Start wegen Hitze vorverlegt

Der „Kaiserkrone Trail“ wird vom Tourismusverband Wilder Kaiser veranstaltet. Laut der Homepage der Veranstaltung war der Start aller Bewerbe am Samstag wegen der erwarteten hohen Temperaturen um eine Stunde vorverlegt worden. Beim Kaiserkrone Ultra waren 56 Kilometer und 3.640 Höhenmeter zu absolvieren, also mehr als die Marathondistanz. Beim Kaiserkrone Panorama waren 30 Kilometer und 1.500 Höhenmeter zu laufen, beim Kaiserkrone Skyrace 24,7 Kilometer und 2.690 Höhenmeter, beim Kaiserkrone Medium 20,7 Kilometer und 1.290 Höhenmeter und beim Kaiserkrone Short 8,3 Kilometer und 490 Höhenmeter.