Frau entführt Baby und legt es in Parkhaus ab

Nun ermittelt die Polizei gegen die noch unbekannte Täterin wegen Kindesentziehung. Sie trug bei der Einführung einen hellen, blauen Kittel und dürfte Mitte 20 bis Anfang 30 Jahre alt sein. Die Polizei gibt ihre Größe mit 1,75 bis 1,80 Metern an, sie habe eine schlanke Statur und blonde Haare, die sie zu einem Zopf zusammengebunden hatte. Sie hatte zudem eine große Brille und eine dunkle Umhängetasche.