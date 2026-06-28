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Getarnt als Pflegerin

Frau entführt Baby und legt es in Parkhaus ab

Ausland
28.06.2026 09:07
(Bild: Dragana Gordic - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bange Momente für eine frischgebackene Mutter in Lüdenscheid im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen: Eine Frau, die sich im Spital als Pflegerin ausgegeben hatte, hatte ihren Säugling entführt. Das Baby wurde nackt am Boden eines Parkhauses aufgefunden.

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Das Baby war erst sieben Tage alt, als es von der Neugeborenenstation des Lüdenscheider Krankenhauses entführt wurde. Eine Frau, die sich als Mitarbeiterin des Spitals ausgegeben hatte, gab vor, dass sie das Kind für eine Untersuchung mitnehmen musste. Als aufflog, dass es sich bei der Unbekannten nicht um eine Pflegerin handelte, wurde Alarm geschlagen.

Die Polizei suchte mit Hochdruck nach dem Säugling – Passanten wurden schließlich auf das junge Opfer in einem Parkhaus eines Einkaufszentrums aufmerksam. 

Kind wurde neben Kassenautomaten entdeckt
Dort lag das Baby in einem Treppenhaus neben einem Kassenautomaten – vollkommen nackt am blanken Boden, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. Zum Glück überstand das Kind den schockierenden Vorfall unverletzt. Ein Krankenwagen brachte es schließlich zurück zu seiner besorgten Mutter ins Spital.

Nun ermittelt die Polizei gegen die noch unbekannte Täterin wegen Kindesentziehung. Sie trug bei der Einführung einen hellen, blauen Kittel und dürfte Mitte 20 bis Anfang 30 Jahre alt sein. Die Polizei gibt ihre Größe mit 1,75 bis 1,80 Metern an, sie habe eine schlanke Statur und blonde Haare, die sie zu einem Zopf zusammengebunden hatte. Sie hatte zudem eine große Brille und eine dunkle Umhängetasche.

Zudem werden Videoaufnahmen gesichert und ausgewertet. Die Frau dürfte nicht zur Familie des Säuglings gehören – wie und ob sie mit dem Kind in Verbindung steht, ist noch völlig unklar.

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