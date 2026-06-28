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Mit Schlüssel gespielt

Baby sperrte sich bei Gluthitze selbst in Auto ein

Ausland
28.06.2026 11:53
(Bild: JAN BECKE - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schreckmoment für einen Vater im deutschen Oberfranken: Der 24-Jährige wollte sein acht Monate altes Baby beschäftigen und gab ihm den Schlüssel des Autos, in dem es saß. Der Bub betätigte dabei den Knopf für die Zentralverriegelung – und sperrte sich selbst bei Gluthitze im Wagen ein.

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Der Vater war am Samstagvormittag in Rödental nahe der Grenze von Bayern zu Thüringen gerade dabei, einige Gegenstände in den Kofferraum einzuladen. Damit sein Sohn währenddessen etwas zu spielen hatte, drückte er ihm den Autoschlüssel in die Hand – ein fataler Fehler. 

Vater alarmierte Feuerwehr
Denn das Kind schloss sich bei 28 Grad Außentemperatur im Wagen ein – das Fahrzeug stand dabei in der prallen Sonne. Der junge Mann hatte keinen Zweitschlüssel für den Pkw in der Nähe und rief daher die Feuerwehr. 

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Den Einsatzkräften blieb nichts anderes übrig, als die Scheibe des Fahrzeugs einzuschlagen. Das Kind konnte schließlich nach einer Viertelstunde aus dem Auto befreit werden. Der acht Monate alte Bub blieb den Angaben zufolge unverletzt.

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