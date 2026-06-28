Baby sperrte sich bei Gluthitze selbst in Auto ein

Schreckmoment für einen Vater im deutschen Oberfranken: Der 24-Jährige wollte sein acht Monate altes Baby beschäftigen und gab ihm den Schlüssel des Autos, in dem es saß. Der Bub betätigte dabei den Knopf für die Zentralverriegelung – und sperrte sich selbst bei Gluthitze im Wagen ein.