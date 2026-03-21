Mit dem Dienstrad deutlich günstiger abfahren

Moderne Fahrräder, insbesondere die beliebten E-Bikes, können schon einmal mehrere Tausend Euro kosten. Wer hier sparen will, sollte sich über den Arbeitgeber ein so genanntes „Dienstradl“ zulegen. Damit spart man bis zu 40 Prozent vom Kaufpreis. Die „Krone“ zeigt, wie das funktioniert.
Wenn die Temperaturen steigen, gewinnt das Fahrrad für viele wieder an Bedeutung. Immer mehr stehen dann im wahrsten Sinne des Wortes unter Strom: 57 Prozent aller in Österreich verkauften Räder sind mittlerweile E-Bikes. Mit einem durchschnittlichen Preis von rund 4200 Euro sind die Räder aber für viele oft zu teuer für einen klassischen Barkauf.
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