Mit dem Dienstrad deutlich günstiger abfahren

Wenn die Temperaturen steigen, gewinnt das Fahrrad für viele wieder an Bedeutung. Immer mehr stehen dann im wahrsten Sinne des Wortes unter Strom: 57 Prozent aller in Österreich verkauften Räder sind mittlerweile E-Bikes. Mit einem durchschnittlichen Preis von rund 4200 Euro sind die Räder aber für viele oft zu teuer für einen klassischen Barkauf.