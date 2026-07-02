Rot-Drama um WM-Held: Diese Szene sorgt für Wirbel

Was war passiert? Nach rund 60 Minuten erwischte Folarin Balogun Ex-Bundesliga-Kicker Tarik Muharemovic mit der offenen Sohle am Knöchel. Der VAR schaltete sich ein und der brasilianische Schiedsrichter Raphael Claus sah sich die Szene noch einmal genauer an. Die Folge: Der Referee zeigte Balogun die Rote Karte. Ausgerechnet der Tor-Held der USA musste vorzeitig unter die Dusche.