Rangnick geknickt: „Ist natürlich extrem schade!“

Österreichs Nationalteam muss heute im WM-Sechzehntelfinale (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Los Angeles gegen Spanien ohne Außenverteidiger Phillipp Mwene auskommen. Ein Ausfall, der auch Teamchef Ralf Rangnick schmerzt.
Phillipp Mwene laboriert an einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Als Linksverteidiger dürfte damit wie im Gruppenspiel gegen Argentinien (0:2) Konrad Laimer beginnen. Sein Gegenspieler wäre Spaniens Topstar Lamine Yamal.
Keine gravierende Verletzung
Mwene hatte sich die Verletzung laut Angaben eines ÖFB-Sprechers am Dienstag im Training in Santa Barbara zugezogen. Eine MRT-Untersuchung am Abend habe keine gravierende Verletzung ergeben, Mwene steht aber zumindest für das erste K.-o.-Spiel nicht zur Verfügung. „Es ist natürlich extrem schade“, erklärte Teamchef Ralf Rangnick.
„Müssen mit der Situation umgehen“
Mwene hatte in zwei von drei Gruppenspielen begonnen, nur gegen Argentinien war er nicht zum Einsatz gekommen. „Er wäre natürlich ein Kandidat gewesen für dieses Spiel, aber er fällt aus. Das ist wieder eine Situation, mit der wir umgehen müssen. Wir haben Gott sei Dank noch genügend Alternativen.“
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