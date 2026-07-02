Rangnick geknickt: „Ist natürlich extrem schade!“

„Müssen mit der Situation umgehen“

Mwene hatte in zwei von drei Gruppenspielen begonnen, nur gegen Argentinien war er nicht zum Einsatz gekommen. „Er wäre natürlich ein Kandidat gewesen für dieses Spiel, aber er fällt aus. Das ist wieder eine Situation, mit der wir umgehen müssen. Wir haben Gott sei Dank noch genügend Alternativen.“