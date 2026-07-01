Richterin an Brau Union: „Sommerpause nutzen“

Verhandlung wird im September fortgeführt

Für Unverständnis sorgte bei der Verhandlung am Dienstag ein Beweis würdigender Antrag des Brauereikonzerns, mit dem er mit Aussagen von bereits gehörten Zeugen Vorwürfe der Bundeswettbewerbsbehörde entkräften wollte. „Diese Schriftsätze finde ich unnötig“, so die Richterin. Während die Einvernahme eines Ex-Brauereimanagers wenig Neues brachte, erschien ein weiterer Zeuge nicht am Kartellgericht. Der Geschäftsführer einer Privatbrauerei hat die elektronische Ladung nicht erhalten. Am 21. September wird in Wien weiterverhandelt.