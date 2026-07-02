ÖFB-Team: Heute geht es auch um 4 Millionen Dollar

Österreich trifft heute (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) im WM-Sechzehntelfinale auf Titelfavorit Spanien. Neben dem sportlichen Erfolg geht es auch noch um vier Millionen Dollar.
Bei der Rückkehr nach dem 3:3 gegen Algerien in Kansas City standen jungen Sportler am Uni-Campus Spalier. Die Kids von David Alaba, Florian Grillitsch und Co. durften nach dem Training selbst auf den Rasen, wurden von Marko Arnautovic bespaßt. Aber Österreichs Fußballer jagten auch - selbst wie kleine Kinder – mit Golf-Karts durch das Areal. Ja, das Ritz Carlton, das ganze Basecamp in Santa Barbara, war für das Rangnick-Team vier Wochen ein perfekter Rückzugsort.
Nun Gast in den FIFA-Hotels
Damit ist jetzt Schluss. Mit der gestrigen Ankunft in Los Angeles wurden die Zelte in Santa Barbara abgebaut. Ab sofort ist der ÖFB „nur“ noch Gast in den FIFA-Hotels. Bis Freitag bleibt man fix in Hollywood. Nächster Halt? Hoffentlich das WM-Achtelfinale in Dallas, noch nicht Wien.
Ab sofort soll es aber auch in der Kassa klingeln. Eine Million Dollar gab es für den Einzug ins Sechzehntelfinale, das deckte „nur“ die Kosten. Sollte die Sternstunde gegen Spanien gelingen, schüttet die FIFA weitere vier Millionen Dollar an Prämien aus. Da profitieren dann auch die Spieler dank des „leistungsbezogenen Modells“. Der ÖFB steigt auf jeden Fall mit einem finanziellen Plus aus.
Anpfiffzeit kennt man bereits
Heute könnte man auch von der Anpfiffzeit profitieren: 12 Uhr kennt man vom Argentinien-Spiel, nur fällt diesmal die Zeitverschiebung weg. Die Spanier, die bis Dienstag in Tennessee stationiert waren, „verlieren“ indes zwei weitere Stunden.
Dafür haben sie heute in Los Angeles Heimvorteil. Der ÖFB rechnet mit rund 2500 österreichischen Fans. Wie viele die „follow your team“-Tickets gebucht haben, kommunizierte die FIFA nicht. Aber auch für sie ist die WM aufgrund der fehlenden Planbarkeit, den Reisestrapazen und den horrenden Kosten ein Mammutprojekt …
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