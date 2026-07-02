ÖFB-Team: Heute geht es auch um 4 Millionen Dollar

Bei der Rückkehr nach dem 3:3 gegen Algerien in Kansas City standen jungen Sportler am Uni-Campus Spalier. Die Kids von David Alaba, Florian Grillitsch und Co. durften nach dem Training selbst auf den Rasen, wurden von Marko Arnautovic bespaßt. Aber Österreichs Fußballer jagten auch - selbst wie kleine Kinder – mit Golf-Karts durch das Areal. Ja, das Ritz Carlton, das ganze Basecamp in Santa Barbara, war für das Rangnick-Team vier Wochen ein perfekter Rückzugsort.