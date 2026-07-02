WM-Blamage: DFB-Team wendet sich an Öffentlichkeit

Deutliche Worte nach der WM-Blamage: Das DFB-Team hat sich in den sozialen Medien bei seinen Fans für die Unterstützung bedankt, Selbstkritik für das frühe Aus geübt – aber auch diskriminierende Hasskommentare angeprangert.
„Der Kritik an unseren Leistungen stellen wir uns. Sie ist berechtigt und gehört zum Sport. Hass aber gehört nicht dazu. Rassismus und andere Diskriminierungen akzeptieren wir nicht“, heißt es in einem Posting beim Instagram-Account der deutschen Nationalmannschaft mit seinen 7,6 Millionen Followern: „Der Fußball steht für Gemeinschaft und Zusammenhalt, nicht für Spaltung.“
Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann war nach dem frühen WM-Aus in der ersten K.-o.-Runde gegen Paraguay auch im Internet stark kritisiert worden. Einige Kommentare gingen weit über das Sportliche hinaus.
„Das tut weh“
In dem Post wird das WM-Scheitern aber auch sportlich eingeordnet. „Wir haben es nicht geschafft, zu zeigen, was in dieser Mannschaft steckt. Deshalb sind wir zu Recht viel zu früh aus diesem Turnier ausgeschieden.“ Man habe es als Team „nicht besser hinbekommen. Das tut weh. Uns genauso wie vielen anderen.“
Am Ende des Schreibens bedankt sich das Nationalteam nochmals bei den Fans. „An alle, die uns unterstützt haben: Danke, dass Ihr da wart. Danke für Euren Support. Wir werden es wieder besser machen. Mit Euch an unserer Seite. Eure Nationalmannschaft.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.