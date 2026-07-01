Neue Packerlsteuer: „Das ist eine reine Abzocke!“

Die offiziellen Zahlen sprechen eine ganz klare Sprache: Mehr als jeder dritte Wiener kauft mittlerweile bei Temu, jeder Vierte bestellt bei Shein. Billigpakete aus China überschwemmen den Markt und bringen den heimischen Handel immer stärker unter Druck. Allein im Jahr 2024 wurden rund 4,6 Milliarden Pakete mit einem Warenwert unter 150 Euro in die Europäische Union importiert – mehr als 90 Prozent davon aus China.