Neue Packerlsteuer: „Das ist eine reine Abzocke!“

Die neue 3-Euro-Zollgebühr für Online-Bestellungen aus Drittstaaten sorgt bei vielen Konsumenten für Unmut. Vor allem Käufer von günstigen Produkten befürchten, dass Schnäppchen künftig deutlich teurer werden. Wie die neue Regelung bei den Wienern ankommt? Die „Krone“ hat sich auf der Straße umgehört.
Die offiziellen Zahlen sprechen eine ganz klare Sprache: Mehr als jeder dritte Wiener kauft mittlerweile bei Temu, jeder Vierte bestellt bei Shein. Billigpakete aus China überschwemmen den Markt und bringen den heimischen Handel immer stärker unter Druck. Allein im Jahr 2024 wurden rund 4,6 Milliarden Pakete mit einem Warenwert unter 150 Euro in die Europäische Union importiert – mehr als 90 Prozent davon aus China.
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