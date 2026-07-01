SP-Kandidat klagt Stadt: Urteil im Lindwurm-Fiasko

Stellen Sie sich vor, Sie bewerben sich für einen Spitzen-Job, machen beim Hearing eine gute Figur, sind mit einem anderen Kandidaten erstgereiht – und letztlich bekommen weder Sie noch Ihr aus den gleichen politischen Reihen stammender Mitbewerber den Posten, weil nach „Packelei-Vorwürfen“ das gesamte Ausschreibungsverfahren platzt.