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Polit-Diskriminierung

SP-Kandidat klagt Stadt: Urteil im Lindwurm-Fiasko

Kärnten
01.07.2026 18:00
Die Vorgänge um eine Magistratsdirektor-Bestellung in Klagenfurt beschäftigen das Gericht.
Die Vorgänge um eine Magistratsdirektor-Bestellung in Klagenfurt beschäftigen das Gericht.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Dieser Prozess in Klagenfurt muss Antworten auf viele Fragen finden: Wurde ein SP-Kandidat wegen seines Parteibuchs diskriminiert? Was lief zuvor beim Hearing ab? Und muss der Steuerzahler nun tatsächlich Hunderttausende Euro für einen Fast-Magistratsdirektor bezahlen?

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Stellen Sie sich vor, Sie bewerben sich für einen Spitzen-Job, machen beim Hearing eine gute Figur, sind mit einem anderen Kandidaten erstgereiht – und letztlich bekommen weder Sie noch Ihr aus den gleichen politischen Reihen stammender Mitbewerber den Posten, weil nach „Packelei-Vorwürfen“ das gesamte Ausschreibungsverfahren platzt.

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