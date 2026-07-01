Was sich der Coach wünscht – was die Neuen können

Zum dritten Mal bereitet sich Sturm im malerischen Ennstal auf den Kampf um die Königsliga vor – das soll auch zum dritten Mal mit einer Europacup-Gruppenphase belohnt werden! Als die „Krone“ beim Lokalaugenschein im noblen Schloss Pichlarn vorbeischaute, hatte es angenehme 26 Grad. Gewitter hatten nach der Hitzewelle für Abkühlung gesorgt, Regen und Blitz machten aber dem geplanten Teamevent auf der Riesneralm einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen regenerierten die Kicker im Fünf-Sterne-Ressort bei Aqua-Gymnastik, Yoga und Physiotherapie.