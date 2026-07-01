Was sich der Coach wünscht – was die Neuen können

Am Tag nach der empfindlichen 2:6-Testniederlage gegen Cherkasy (Ukr) hat sich die „Krone“ ins Sturm-Camp begeben. In Irdning offenbarte Cheftrainer Fabio Ingolitsch seine Wünsche bezüglich Kaderplanung und erklärte, wann es finale Entscheidungen geben soll (siehe Video im Text). Plus: Neo-Verteidiger Petrovic stellt sich erstmals den Fans vor.
Zum dritten Mal bereitet sich Sturm im malerischen Ennstal auf den Kampf um die Königsliga vor – das soll auch zum dritten Mal mit einer Europacup-Gruppenphase belohnt werden! Als die „Krone“ beim Lokalaugenschein im noblen Schloss Pichlarn vorbeischaute, hatte es angenehme 26 Grad. Gewitter hatten nach der Hitzewelle für Abkühlung gesorgt, Regen und Blitz machten aber dem geplanten Teamevent auf der Riesneralm einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen regenerierten die Kicker im Fünf-Sterne-Ressort bei Aqua-Gymnastik, Yoga und Physiotherapie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.