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„Krone“ im Sturm-Camp

Was sich der Coach wünscht – was die Neuen können

Fußball National
01.07.2026 18:30
Sturms Profis schalteten bei einer Yoga-Einheit ab.
Sturms Profis schalteten bei einer Yoga-Einheit ab.(Bild: SK Sturm)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Am Tag nach der empfindlichen 2:6-Testniederlage gegen Cherkasy (Ukr) hat sich die „Krone“ ins Sturm-Camp begeben. In Irdning offenbarte Cheftrainer Fabio Ingolitsch seine Wünsche bezüglich Kaderplanung und erklärte, wann es finale Entscheidungen geben soll (siehe Video im Text). Plus: Neo-Verteidiger Petrovic stellt sich erstmals den Fans vor.

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Zum dritten Mal bereitet sich Sturm im malerischen Ennstal auf den Kampf um die Königsliga vor – das soll auch zum dritten Mal mit einer Europacup-Gruppenphase belohnt werden! Als die „Krone“ beim Lokalaugenschein im noblen Schloss Pichlarn vorbeischaute, hatte es angenehme 26 Grad. Gewitter hatten nach der Hitzewelle für Abkühlung gesorgt, Regen und Blitz machten aber dem geplanten Teamevent auf der Riesneralm einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen regenerierten die Kicker im Fünf-Sterne-Ressort bei Aqua-Gymnastik, Yoga und Physiotherapie.

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