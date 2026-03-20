Musk für US-Solarausbau auf China-Teile angewiesen

Weitere mögliche Lieferanten neben Suzhou Maxwell seien Shenzhen S.C New Energy Technology und Laplace Renewable Energy Technology. Chinesische Medien hatten vergangenen Monat berichtet, dass Tesla mehrere Solarunternehmen in der Volksrepublik besucht habe. Die Aktien der drei genannten Zulieferer legten nach dem Bericht um mehr als sieben Prozent zu. Die beteiligten Unternehmen sowie das chinesische Handelsministerium äußerten sich zunächst nicht.