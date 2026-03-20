Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großeinkauf geplant

Musk für US-Solarausbau auf China-Teile angewiesen

Digital
20.03.2026 12:32
Der mögliche Großauftrag verdeutlicht ein handelspolitisches Dilemma: Ohne Komponenten aus China ...
Der mögliche Großauftrag verdeutlicht ein handelspolitisches Dilemma: Ohne Komponenten aus China kann der US-Solarausbau nicht gelingen.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für seine Vision einer großangelegten US-Solarstromversorgung soll Tesla-Chef Elon Musk laut Insidern Produktionsanlagen um 2,9 Milliarden Dollar in China einkaufen wollen. Der Tech-Milliardär wolle damit in den USA Solarkapazitäten im Umfang von 100 Gigawatt aufbauen.

0 Kommentare

Zum Vergleich: Die gesamten USA verfügten Ende 2024 einem Bericht der American Public Power Association zufolge über eine installierte Stromerzeugungskapazität von rund 1300 Gigawatt. Davon entfielen zehn Prozent oder 135 Gigawatt auf Solarenergie.

Musk hatte im Jänner erklärt, Solarenergie könne den gesamten Strombedarf der USA decken – einschließlich der rasant steigenden Nachfrage durch Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Seine Ambitionen stehen jedoch in starkem Kontrast zur Energiepolitik von US-Präsident Donald Trump, der auf die Förderung fossiler Brennstoffe setzt und Subventionen für Solar- und Windkraftprojekte gekürzt hat.

Handelspolitisches Dilemma
Der mögliche Großauftrag – Tesla soll laut Reuters mit chinesischen Anbietern wie Suzhou Maxwell Technologies über Maschinen zur Herstellung von Solarmodulen und -zellen verhandeln – verdeutlicht zudem ein handelspolitisches Dilemma: Die USA wollen sich von China unabhängig machen, benötigen für den Aufbau einer eigenen Solarindustrie aber Maschinen aus dem Einparteienstaat.

Lesen Sie auch:
Die Produktion der Modelle S und X soll im kommenden Quartal auslaufen.
Fokus auf Roboter
Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein
29.01.2026
„Optimus-tisch“
Musk: Tesla-Roboter bis Ende 2027 im Verkauf
23.01.2026

Zwar schützt Washington den US-Markt mit hohen Zöllen vor billigen chinesischen Solarmodulen. Die Anlagen zu deren Herstellung sind jedoch von den Abgaben befreit, da sie kaum woanders zu beschaffen sind. Musk hatte Zollschranken zuletzt kritisiert, da sie den Ausbau der Solarenergie künstlich verteuerten.

Die chinesischen Unternehmen seien angewiesen worden, die Anlagen noch vor dem Herbst nach Texas zu liefern, sagten die Insider. Musk plane, die Kapazitäten hauptsächlich für Tesla zu nutzen, zudem sollen damit Satelliten seiner Raumfahrtfirma SpaceX mit Strom versorgt werden. Für einen Teil der Ausrüstung sei eine Exportgenehmigung der Behörden in Peking erforderlich.

Weitere mögliche Lieferanten neben Suzhou Maxwell seien Shenzhen S.C New Energy Technology und Laplace Renewable Energy Technology. Chinesische Medien hatten vergangenen Monat berichtet, dass Tesla mehrere Solarunternehmen in der Volksrepublik besucht habe. Die Aktien der drei genannten Zulieferer legten nach dem Bericht um mehr als sieben Prozent zu. Die beteiligten Unternehmen sowie das chinesische Handelsministerium äußerten sich zunächst nicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
20.03.2026 12:32
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Smarte Haushaltsgeräte
Warum mein neuer Kühlschank keinen Touchscreen hat
Krone Plus Logo
Hybrid-In-Ears im Test
Soundcore Aerofit 2 Pro: Zwei Stöpsel in einem!
Krone Plus Logo
Golfstaaten kaufen ein
Warum die Drohnenabwehr der Ukraine so gefragt ist
Krone Plus Logo
Viel Bloatware an Bord
Reno 15 Pro im Test: China-Handy im iPhone-Look
Auch in „Resident Evil Requiem“ gilt es, sich vor bissigen Zombies in Acht zu nehmen.
Krone Plus Logo
Kampf ums Überleben
Resident Evil Requiem: Totgesagte sterben länger
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
172.780 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
164.478 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
136.848 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1960 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1008 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
903 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Mehr Digital
Großeinkauf geplant
Musk für US-Solarausbau auf China-Teile angewiesen
Malware verbreitet
Behörden heben zwei der weltgrößten Botnetze aus
Österreichische Hilfe:
373.000 Darknet-Seiten lahmgelegt, Täter flüchtig
Offizier ging joggen
Fitness-App enthüllt Standort von Kriegsschiff
EU-Staaten dafür
Altersgrenze für Social Media nimmt Gestalt an

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf