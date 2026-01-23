Musk: Tesla-Roboter bis Ende 2027 im Verkauf

Tech-Milliardär Elon Musk will bis Ende 2027 mit Tesla den Verkauf humanoider Roboter starten. Die Roboter mit dem Namen Optimus führten aktuell einfache Aufgaben in der Produktion des Elektroauto-Herstellers aus, sagte Musk beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Er denke, dass man wahrscheinlich bis Ende kommenden Jahres die Maschinen auch für die Öffentlichkeit in den Handel bringen werde.