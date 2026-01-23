Vorteilswelt
„Optimus-tisch“

Musk: Tesla-Roboter bis Ende 2027 im Verkauf

Elektronik
23.01.2026 07:33
Teslas „Optimus“ soll vielfältig einsetzbar sein.
Teslas „Optimus“ soll vielfältig einsetzbar sein.(Bild: Tesla)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tech-Milliardär Elon Musk will bis Ende 2027 mit Tesla den Verkauf humanoider Roboter starten. Die Roboter mit dem Namen Optimus führten aktuell einfache Aufgaben in der Produktion des Elektroauto-Herstellers aus, sagte Musk beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Er denke, dass man wahrscheinlich bis Ende kommenden Jahres die Maschinen auch für die Öffentlichkeit in den Handel bringen werde.

Grundsätzlich werde Tesla die Roboter verkaufen, wenn man überzeugt sei, dass sie sehr verlässlich und sicher seien und viele Aufgaben erfüllen könnten, sagte Musk. Man werde die Maschinen bitten können, alles zu machen, was man wolle.

Fokus auf Roboter und Robotaxis
Musk verkündet inmitten sinkender Verkäufe von Teslas Fahrzeugen schon seit einiger Zeit, dass die Zukunft des Elektroauto-Vorreiters in Robotern und Robotaxis liegen werde. In beiden Bereichen gibt es bereits starke Konkurrenz.

In Davos bekräftigte Musk die Prognose, dass es auf der Welt mit der Zeit mehr Roboter als Menschen geben werde – und sie „alle Bedürfnisse der Menschen“ erfüllen würden. Die Maschinen könnten etwa Kinder oder Haustiere beaufsichtigen oder sich um ältere Menschen kümmern, nannte er als Beispiele.

In der Vergangenheit hatte Musk unter anderem davon gesprochen, dass Optimus „ein unglaublicher Chirurg“ sein werde – oder die Roboter Menschen folgen und sie davon abhalten könnten, Verbrechen zu begehen.

Musk: Stromkapazität bremst KI
Musk hatte auch vorhergesagt, dass es bis Ende des Jahres oder 2027 Software mit Künstlicher Intelligenz geben werde, die „smarter als jeder Mensch“ sei. Voraussichtlich in fünf Jahren werde KI dann schlauer als die gesamte Menschheit sein.

Aus seiner Sicht ist die größte Beschränkung für das Tempo bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz der verfügbare Strom. Musk warb vor allem für Solarkraft als Lösung. Tesla ist auch in dem Bereich aktiv.

