„Dai Dai“: So klingt der offizielle WM-Song 2026

Vier Wochen vor der Fußball-WM hat die kolumbianische Sängerin Shakira (49) den offiziellen WM-Song „Dai Dai“ vorgestellt. Den Refrain „Dai, dai, iko, dale, allez, let“s go!“ betteten Shakira und der nigerianische Sänger Burna Boy in eine eingängige und tanzbare Melodie ein. In dem Song werden unter anderem frühere und aktuelle Stars wie Pele, Diego Maradona, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo erwähnt. „Dai Dai“ bedeutet auf Italienisch so viel wie „Los geht‘s“.