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Burgenlands Volksschüler weit über Durchschnitt

Burgenland
21.03.2026 06:30
Burgenländische Volksschulkinder liegen im Vergleich über dem Durchschnitt.
Burgenländische Volksschulkinder liegen im Vergleich über dem Durchschnitt.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Ein sehr gutes Zeugnis wird den Kindern der 4. Schulstufe im östlichsten Bundesland ausgestellt. Im Österreich-Vergleich liegen die burgenländischen Kinder in Mathematik sowie beim Lesen, Zuhören und Verfassen von Texten weit über dem Durchschnitt.

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Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber dieses Ergebnis kann sich sehen lassen: Der erste Bundesbericht der individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKMPLUS) wirft ein besonders gutes Licht auf das Burgenland. Dem Erhebungszyklus 2023-2025 zufolge erzielen die Kinder der 4. Schulstufe in allen wichtigen Bereichen beeindruckende Resultate, die den Österreich-Schnitt weitaus übertreffen.

Berücksichtigung der Ausgangslage
Die Daten überflügeln sogar die statistischen Erwartungswerte deutlich. „Bewertet wird unter Berücksichtigung der sozioökonomischen Ausgangslage, kurz SÖL, die sich aus drei Komponenten zusammensetzt: Bildung der Eltern, Erwerbsstatus beziehungsweise Einkommen im familiären Haushalt sowie Migrations- und Sprachhintergrund der Kinder“, lautet die Erklärung.

Standards übertroffen
In Mathematik erreichten Burgenlands Schüler bei einem Erwartungswert von 511 Punkten sensationelle 528. In Deutsch (Lesen) liegt das Ergebnis sogar 20 Punkte über der Prognose. Beim Zuhören und Textverfassen überragen 520 und 525 Punkte den rot-weiß-roten Mittelwert von 500 klar. Der Blick aufs Detail begeistert Bildungslandesrätin Daniela Winkler: „Das Burgenland weist bundesweit die kleinsten Gruppen von Kindern mit geringen Kompetenzen auf. In Mathematik konnten lediglich vier Prozent die Bildungsstandards noch nicht erreichen, während gleichzeitig jeder vierte Schüler, also 25 Prozent, die Standards übertroffen hat.“

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„Alle Investitionen in die Bildung tragen Früchte“
Sehr erfreut zeigt sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Unser Weg beginnt schon beim Gratiskindergarten, der im Bundesländervergleich keine Selbstverständlichkeit ist, und setzt sich konsequent über die gesamte Bildungslaufbahn fort“, betont er. Nicht umsonst habe das Burgenland wiederholt die höchste Maturanten-Quote österreichweit und den höchsten prozentuellen Anteil an erfolgreichen Abschlüssen.

„Wohlüberlegte Maßnahmen – von der kostenlosen Nachhilfe bis zum zusätzlichen Englisch-Unterricht in den Volksschulen – kommen bei den Kindern direkt an“, heben Doskozil und Winkler hervor. Eine weitere tragende Säule dieser Erfolge sei das Projekt „Lesen-Schreiben-Verstehen“. Ein besonderer Dank gilt freilich allen engagierten Lehrkräften und umsichtigen Schulleitungen.

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