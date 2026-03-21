Burgenlands Volksschüler weit über Durchschnitt

Ein sehr gutes Zeugnis wird den Kindern der 4. Schulstufe im östlichsten Bundesland ausgestellt. Im Österreich-Vergleich liegen die burgenländischen Kinder in Mathematik sowie beim Lesen, Zuhören und Verfassen von Texten weit über dem Durchschnitt.
Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber dieses Ergebnis kann sich sehen lassen: Der erste Bundesbericht der individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKMPLUS) wirft ein besonders gutes Licht auf das Burgenland. Dem Erhebungszyklus 2023-2025 zufolge erzielen die Kinder der 4. Schulstufe in allen wichtigen Bereichen beeindruckende Resultate, die den Österreich-Schnitt weitaus übertreffen.
Berücksichtigung der Ausgangslage
Die Daten überflügeln sogar die statistischen Erwartungswerte deutlich. „Bewertet wird unter Berücksichtigung der sozioökonomischen Ausgangslage, kurz SÖL, die sich aus drei Komponenten zusammensetzt: Bildung der Eltern, Erwerbsstatus beziehungsweise Einkommen im familiären Haushalt sowie Migrations- und Sprachhintergrund der Kinder“, lautet die Erklärung.
Standards übertroffen
In Mathematik erreichten Burgenlands Schüler bei einem Erwartungswert von 511 Punkten sensationelle 528. In Deutsch (Lesen) liegt das Ergebnis sogar 20 Punkte über der Prognose. Beim Zuhören und Textverfassen überragen 520 und 525 Punkte den rot-weiß-roten Mittelwert von 500 klar. Der Blick aufs Detail begeistert Bildungslandesrätin Daniela Winkler: „Das Burgenland weist bundesweit die kleinsten Gruppen von Kindern mit geringen Kompetenzen auf. In Mathematik konnten lediglich vier Prozent die Bildungsstandards noch nicht erreichen, während gleichzeitig jeder vierte Schüler, also 25 Prozent, die Standards übertroffen hat.“
„Alle Investitionen in die Bildung tragen Früchte“
Sehr erfreut zeigt sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Unser Weg beginnt schon beim Gratiskindergarten, der im Bundesländervergleich keine Selbstverständlichkeit ist, und setzt sich konsequent über die gesamte Bildungslaufbahn fort“, betont er. Nicht umsonst habe das Burgenland wiederholt die höchste Maturanten-Quote österreichweit und den höchsten prozentuellen Anteil an erfolgreichen Abschlüssen.
„Wohlüberlegte Maßnahmen – von der kostenlosen Nachhilfe bis zum zusätzlichen Englisch-Unterricht in den Volksschulen – kommen bei den Kindern direkt an“, heben Doskozil und Winkler hervor. Eine weitere tragende Säule dieser Erfolge sei das Projekt „Lesen-Schreiben-Verstehen“. Ein besonderer Dank gilt freilich allen engagierten Lehrkräften und umsichtigen Schulleitungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.