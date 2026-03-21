Burgenlands Volksschüler weit über Durchschnitt

Standards übertroffen

In Mathematik erreichten Burgenlands Schüler bei einem Erwartungswert von 511 Punkten sensationelle 528. In Deutsch (Lesen) liegt das Ergebnis sogar 20 Punkte über der Prognose. Beim Zuhören und Textverfassen überragen 520 und 525 Punkte den rot-weiß-roten Mittelwert von 500 klar. Der Blick aufs Detail begeistert Bildungslandesrätin Daniela Winkler: „Das Burgenland weist bundesweit die kleinsten Gruppen von Kindern mit geringen Kompetenzen auf. In Mathematik konnten lediglich vier Prozent die Bildungsstandards noch nicht erreichen, während gleichzeitig jeder vierte Schüler, also 25 Prozent, die Standards übertroffen hat.“