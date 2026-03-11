Gutes Mathe-Zeugnis für steirische Volksschüler

In Mathematik und Deutsch schneidet das Bundesland laut neuem Bericht besser ab als der österreichweite Durchschnitt. Trotzdem gibt es Aufholbedarf.
Ein neuer Kompetenzbericht zeigt, wie unsere Kinder in der Volksschule aufgestellt sind. Die steirischen Ergebnisse können sich sehen lassen. Laut der individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKMPLUS) erreichen steirische Kinder in Mathematik und auch in Deutsch (Lesen) im Durchschnitt 505 Punkte, während der österreichweite Mittelwert je bei 500 Punkten liegt.
Mathe besser als Deutsch
85 Prozent der steirischen Schüler „erreichen“ oder „übertreffen“ die Bildungsstandards in Mathematik: „Erreicht“ wurden sie von 66 Prozent, „übertroffen“ von 19 Prozent. Beides liegt über dem bundesweiten Durchschnitt. In Deutsch sieht es etwas anders aus. Der österreichweite Schnitt wird zwar geschlagen, aber dennoch „erreichen“ oder „übertreffen“ insgesamt nur 61 Prozent der steirischen Schüler die Bildungsstandards in Deutsch. Umkehrschluss: Rund 40 Prozent erreichen die Ergebnisse nur teilweise oder nicht.
13 Prozent der steirischen Kinder erreichten im Bereich Deutsch (Lesen) die Bildungsstandards nicht. Die Bildungsdirektion Steiermark zeigt sich zufrieden, dass dies „unter dem österreichischen Schnitt von 15 Prozent liegt“.
Gute Voraussetzungen für viele Kinder
Je höher die sozioökonomische Ausgangslage (SÖL) von Kindern ist, desto höher sind die Bildungserfolge der Kinder. Unter SÖL zählt der Bildungsstandard von Eltern, der ökonomische und soziale Hintergrund, Migration und Sprache. In der Steiermark fallen 35 Prozent der Schulen unter die höchste, also beste, SÖL-Kategorie. Das ist österreichweit der höchste Wert. „Die gute sozioökonomische Struktur der Steiermark wirkt stabilisierend, doch entscheidend bleibt der unermüdliche Einsatz an den 438 Volksschulen im Land, der allen Kindern bestmögliche Bildungschancen eröffnet“, freut sich Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) über die Ergebnisse. Auch Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner sagt: „Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie engagiert und professionell an den steirischen Volksschulen gearbeitet wird.“
Urban besser als Stadt
Auch die Region beeinflusst im Übrigen die Kompetenzen der Kinder. Schüler in ländlichen Regionen erreichen im Durchschnitt höhere Leistungen als jene in stark urbanisierten Räumen. So liegen die Mittelwerte in Graz zum Beispiel jeweils unter dem steirischen Schnitt, wie aus dem Bericht hervorgeht.
