Gutes Mathe-Zeugnis für steirische Volksschüler

Gute Voraussetzungen für viele Kinder

Je höher die sozioökonomische Ausgangslage (SÖL) von Kindern ist, desto höher sind die Bildungserfolge der Kinder. Unter SÖL zählt der Bildungsstandard von Eltern, der ökonomische und soziale Hintergrund, Migration und Sprache. In der Steiermark fallen 35 Prozent der Schulen unter die höchste, also beste, SÖL-Kategorie. Das ist österreichweit der höchste Wert. „Die gute sozioökonomische Struktur der Steiermark wirkt stabilisierend, doch entscheidend bleibt der unermüdliche Einsatz an den 438 Volksschulen im Land, der allen Kindern bestmögliche Bildungschancen eröffnet“, freut sich Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) über die Ergebnisse. Auch Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner sagt: „Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie engagiert und professionell an den steirischen Volksschulen gearbeitet wird.“