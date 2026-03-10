Volksschüler gut in Mathe, Deutsch ist Sorgenfach

Zu den Städten, die im oder über dem Landesmittel liegen, zählen unter anderem Wien, Klagenfurt, Dornbirn, Bregenz, Leonding, Baden und Krems. Besonders deutlich über dem Durchschnitt liegt Klosterneuburg. Am unteren Ende der Liste finden sich dagegen Wels und Traun, die sowohl in Mathematik als auch im Lesen deutlich hinter dem jeweiligen Bundeslandwert zurückfallen. Auch Feldkirch, Innsbruck, Wiener Neustadt und Steyr zählen zu den Städten mit den schwächeren Ergebnissen. Spitzenwerte erreichen hingegen Klosterneuburg, Baden, Krems, Eisenstadt, Leonding und Klagenfurt – sowohl in Mathematik als auch beim Lesen liegen sie deutlich über vielen anderen Städten.