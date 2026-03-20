Durchs Spiele-Zocken besser Englisch als Deutsch

Millionen Euro werden an 400 Schulen in ganz Österreich, davon 59 in Oberösterreich, verteilt. Das neue Chancenbonusprogramm soll mit mehr Personal vor allem soziale und sprachliche Probleme lösen. Die „Krone“ traf sich dazu mit Gisela Steinwendtner, Direktorin an der Mittelschule 1 Wels, die für ihre „Mäuse“, wie sie ihre Schüler liebevoll nennt, in die Bresche springt.