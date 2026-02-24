„Neue Eisenstädter“: Doskozil im ÖVP-Kreuzfeuer

„Immer weniger schlüssig“

Die ÖVP erachtet die Darstellungen von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der SPÖ in der Causa als „immer weniger schlüssig“. Auffällig seien die Geschehnisse rund um den 15. Oktober 2025. „Die 176-seitige Sonderprüfung von Anwalt Johannes Zink wurde veröffentlicht, noch am selben Tag folgte schon der Bescheid zur Bestellung eines Regierungskommissärs, unterzeichnet von Doskozil persönlich“, gibt Strobl zu bedenken.