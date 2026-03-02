„Neue Eisenstädter“: Eine Frage des Anstandes

Doskozil hatte genug Zeit, die Sachlage zu prüfen

Auf einen ordnungsgemäßen Arbeitsablauf, wie üblich, bezieht sich der Sonderprüfer. „Doskozils Entscheidung am selben Tag der Veröffentlichung sollte nicht überraschen. Knapp 120 Seiten des Prüfberichts sind Gutachten von Sachverständigen, die schon etliche Monate vor dem 15. Oktober 2025 zur Einsicht aufgelegen sind. Meine 60 Seiten sind eine Zusammenfassung davon, die sich innerhalb eines Tages leicht durchsehen und bewerten lassen. Das sollte für Kenner der Materie keine allzu große Herausforderung sein“, erklärt Zink. „Ich bin Anwalt, kein Banker“, sagt er. Daher seien die Gutachten – fernab politischer Willkür – von Branchenprofis erstellt worden.