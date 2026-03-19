Festliche Feierstunde für Zubin Mehta zum 90er

„Wer nie über seine Grenzen geht, wird nie wissen, wie stark er ist“, war für Zubin Mehta stets Motto. Am 29. April feiert der Doyen der internationalen Dirigentenszene seinen „90er“. Und obwohl er nach seiner Krebserkrankung Zwangspausen einlegen musste, jetzt im Rollstuhl sitzt und von Helfern auf den Dirigentensessel gehoben werden muss, lässt er sich nicht unterkriegen. Jetzt kehrt er an Stätten seiner Triumphe zurück. Wien, Berlin, München.