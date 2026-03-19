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Festliche Feierstunde für Zubin Mehta zum 90er

Kultur
19.03.2026 14:27
Feierte seinen Geburtstag vorab mit seinen „Wienern“ im Konzerthaus: Zubin Mehta.
Feierte seinen Geburtstag vorab mit seinen „Wienern“ im Konzerthaus: Zubin Mehta.(Bild: EPA/ANDREJ CUKIC)
Porträt von Dr. Karlheinz Roschitz
Von Dr. Karlheinz Roschitz

Zubin Mehta, der Doyen der internationalen Dirigentenszene lud zu einem Festkonzert anlässlich seines 90. Geburtstages. Die Wiener Philharmoniker und Geiger Pinchas Zukerman gratulierten mit ihren schönsten Klängen.

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„Wer nie über seine Grenzen geht, wird nie wissen, wie stark er ist“, war für Zubin Mehta stets Motto. Am 29. April feiert der Doyen der internationalen Dirigentenszene seinen „90er“. Und obwohl er nach seiner Krebserkrankung Zwangspausen einlegen musste, jetzt im Rollstuhl sitzt und von Helfern auf den Dirigentensessel gehoben werden muss, lässt er sich nicht unterkriegen. Jetzt kehrt er an Stätten seiner Triumphe zurück. Wien, Berlin, München.

Im Konzerthaus trat er natürlich mit seinen „besten Freunden“, den Wiener Philharmonikern, an. Webers „Oberon“-Ouvertüre beschwört er die romantische Feenwelt, die Wiedergabe von Beethovens „Siebenter“ zeugt von jahrzehntelanger Partnerschaft mit den „Wienern“, ihrem wunderbaren gegenseitigen Verstehen in Sachen Beethoven.

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Und in Max Bruchs Violinkonzert g-Moll zeigen Mehta, der Grandseigneur der Geiger Pinchas Zukerman (77) und die „Wiener“, wie brillant funkelnd, aber auch innig sie Bruchs romantischen Melodienzauber empfinden. Donnernder Jubel und stehende Ovationen des gerührten Publikums.

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