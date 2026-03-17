Wenn der Höllenfürst ein brillanter Scharlatan ist

Saufen, Huren, Betrügen: Das ist der Lebensinhalt der verkommenen Breughelland-Bewohner. Aber nun ist Nekrotzar, der Höllenfürst, aus seinem Grab gestiegen und kündigt die nahe Apokalypse, die Vernichtung des Breughellandes an. Aber ein bisserl österreichisch geht’s hier auch zu: Der Todesfürst erweist sich als Scharlatan, die Regierung in Fürst Gogos Land, ja selbst die Geheimpolizei versinken im Suff und verschlafen das Ende der Welt.