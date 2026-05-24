Sven-Eric Bechtolf: „Wir haben alle Frakturen“

Was an ihm lässt Sie schaudern, was ist ein Genuss für Sie an dieser Rolle? Und wo berührt diese Rolle auch einen Punkt, den Sie von sich selbst kennen?

Die Aussichtslosigkeit lässt mich schaudern. Die Einsamkeit. Und, ja, zugegeben: Es gibt Schnittmengen. Ich sag’ aber nicht welche. Der Genuss ist die ungenierte und ungebremste Suada. Wann darf man so etwas schon?