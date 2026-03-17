Zubin Mehta: Der in Indien geborene Wiener wird 90

Als er mit 18 nach Wien kam, war er sofort der Liebling aller. Ein amüsant plaudernder Charmeur, nie um Gschichterln verlegen: Zubin Mehta studierte ab 1954 beim legendären Professor Hans Swarowsky. Und ich erinnere mich noch an die Tage, als er sich sein Taschengeld als Kontrabassist im Orchester der Wiener Jeunesse verdiente. „Zubi Bubi“ – wie alle den 1936 in Mumbay (Bombay) geborenen eleganten Inder nannten – sagte später, als er längst einer der glamourösesten Pultstars der internationalen Szene und mit einer Hollywood-Schauspielerin verheiratet war -, er sei durch seine Liebe zur Wiener Musikkultur damals ein „zufällig in Indien geborener Wiener“ geworden, der es gerne „ein wenig g’schlampert und mit Schmäh“ mag.