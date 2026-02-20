Das letzte Geheimnis des großen Stardirigenten

Als „glühenden Nazi“ stufte ein amerikanischer Geheimdienstbericht vom 4. Jänner 1946 Herbert von Karajan (1908 bis 1989) und seine Polit-Orientierung in der NS-Zeit ein. War er „Gesinnungsnazi“ und Paradepferd der Mega-Verbrecher Hitler, Goebbels und Göring? Oder doch nur Opportunist? Ein Mitläufer, der sich durch zwei Parteibücher Vorteile zu verschaffen versuchte – eines 1933 in Salzburg, das zweite 1935, um in Aachen Generalmusikdirektor zu werden?