Wie viel Betriebe pro Jahr für Bürokratie zahlen

Die „Zettelwirtschaft“ ist ein lästiges Ärgernis für viele Unternehmen. Eine neue Studie im Auftrag der Wirtschaftskammer zeigt nun das Ausmaß der Bürokratie in Österreich. Besonders kleine leiden darunter. WKÖ-General Jochen Danninger fordert ein zweites Bürokratiepaket.
Die Bürokratie ist eine der größten Sorgen der Unternehmer. Eine neue Befragung von Selbstständigen im Auftrag der Wirtschaftskammer zeigt das Ausmaß der lästigen „Zettelwirtschaft“ in Österreich.
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