Italiens Verband verkündet Brignone-Entscheidung

Sie will es also noch einmal wissen. Wie der italienische Skiverband nun offiziell bestätigt hat, wird Olympiasiegerin und Weltmeisterin Federica Brignone auch kommende Saison im Weltcup an den Start gehen.
Bis zuletzt hatte die 36-Jährige offengelassen, ob sie ihre Karriere fortsetzen werde, nun ist die Entscheidung gefallen. In einer offiziellen Pressemitteilung des italienischen Verbandes hieß es nun: „Brignone lässt den Motor auf dem Gletscher von Cervinia warmlaufen!“
Böse Verletzung
Vor einem Jahr deutete noch wenig darauf hin, dass Brignone in näherer Zukunft wieder um Titel mitfahren könne. Bei den italienischen Meisterschaften 2025 hatte sich die damals frisch gebackene Riesenslalom-Weltmeisterin einen mehrfachen Bruch des Waden- und Schienbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen.
Dass Brignone nicht einmal ein Jahr später bei den Olympischen Spielen in Cortina zu zwei Goldmedaillen raste, grenzte beinahe an ein Wunder. Und auch kommenden Winter werden wir wohl wieder mit der Speed-Italienerin rechnen dürfen ...
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