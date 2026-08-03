Italiens Verband verkündet Brignone-Entscheidung

Böse Verletzung

Vor einem Jahr deutete noch wenig darauf hin, dass Brignone in näherer Zukunft wieder um Titel mitfahren könne. Bei den italienischen Meisterschaften 2025 hatte sich die damals frisch gebackene Riesenslalom-Weltmeisterin einen mehrfachen Bruch des Waden- und Schienbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen.