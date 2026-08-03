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2 Wochen nach Finale

Nächster Eklat! WM-Rüpel Parades rastet erneut aus

Fußball International
03.08.2026 21:02
Leandro Paredes verlor erneut die Nerven.
Leandro Paredes verlor erneut die Nerven.(Bild: AP/AP Photo/Gustavo Garello, X/ESPNnl)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nur zwei Wochen nach seinem Ausraster im WM-Finale gegen Spanien hat Leandro Paredes erneut für einen Eklat gesorgt. Im Spiel seiner Boca Juniors gegen die Newel‘s Old Boys schoss der Argentinier den soeben zu Fall gebrachten Fernando Guch mit voller Wucht ab. 

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In der 68. Minute hatte Santiago Ascacibar Guch zu Boden gerempelt. Obwohl der Schubser direkt vor Paredes‘ Augen geschah, zögerte der 32-Jährige nicht, mit seinem Vollriss durchzuziehen und seinem Gegenspieler noch einen obendrauf zu geben. 

Eine hitzige Rudelbildung später kam Paredes mit einer Gelben Karte davon und durfte eine knappe Viertelstunde später bei Alan Valescos spätem Ausgleichstreffer zum 2:2 mitjubeln.

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Ausraster nach Finalpleite
Erst vor zwei Wochen hatte der Mittelfeldspieler nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien für negative Schlagzeilen gesorgt, als er erst Eric Garcia und anschließend dessen Teamkollegen Gavi attackierte. 

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