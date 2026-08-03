Nächster Eklat! WM-Rüpel Parades rastet erneut aus

Nur zwei Wochen nach seinem Ausraster im WM-Finale gegen Spanien hat Leandro Paredes erneut für einen Eklat gesorgt. Im Spiel seiner Boca Juniors gegen die Newel‘s Old Boys schoss der Argentinier den soeben zu Fall gebrachten Fernando Guch mit voller Wucht ab.
In der 68. Minute hatte Santiago Ascacibar Guch zu Boden gerempelt. Obwohl der Schubser direkt vor Paredes‘ Augen geschah, zögerte der 32-Jährige nicht, mit seinem Vollriss durchzuziehen und seinem Gegenspieler noch einen obendrauf zu geben.
Eine hitzige Rudelbildung später kam Paredes mit einer Gelben Karte davon und durfte eine knappe Viertelstunde später bei Alan Valescos spätem Ausgleichstreffer zum 2:2 mitjubeln.
Ausraster nach Finalpleite
Erst vor zwei Wochen hatte der Mittelfeldspieler nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien für negative Schlagzeilen gesorgt, als er erst Eric Garcia und anschließend dessen Teamkollegen Gavi attackierte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.