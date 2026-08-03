Betonbänke sollen Terror in Klagenfurt verhindern

„Ordnungsamt muss aufgestockt werden“

„Es gibt in Klagenfurt Terrorwarnstufe 4 von 5. Die neuen Bänke werden das ganze Bild am Neuen Platz verändern“, sagt Sandra Wassermann, die weitere Sicherheitsmaßnahmen fordert. „Das Ordnungsamt soll nicht abgeschafft, sondern personell aufgestock werden. Die zehn Mitarbeiter seien derzeit in den Ämtern tätig, sollen künftig aber verstärkt für Sicherheitsaufgaben eingesetzt werden. Als Beispiel nennt sie Vorfälle im Schillerpark, bei denen Polizisten durch alkoholisierte Personen verletzt worden seien. „Wenn ich zwei Ordnungskräfte in der Nacht hinstelle, bedeutet das mehr Sicherheit“, so Wassermann.