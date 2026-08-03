„Ergraut!“ Bayern-Kicker überrascht bei Rückkehr

Mit einer optischen Überraschung hat sich Luis Diaz beim FC Bayern zurückgemeldet. Nachdem er sich nach der WM noch ein paar zusätzliche Tage erholen konnte, ist der Kolumbianer bei der Asienreise der Münchner wieder an Bord – wenngleich mit verändertere Haarfarbe.
Mit grauer Lockenpracht präsentiert sich Diaz im Kreise seiner Bayern-Teamkollegen in Südkorea und überrascht damit viele Fans. Denn die neue Haarfarbe des Kolumbianers sorgte zum Auftakt der Asienreise des deutschen Fußball-Rekordmeisters durchaus für Gesprächsstoff.
Gerüchte im Keim erstickt
Zuletzt durfte Diaz nach der WM ein paar freie Tage in seiner Heimat genießen, ist jetzt aber wieder zurück bei den Bayern. Für diese steht am Dienstag in Südkorea ein Testspiel gegen Jeju SK auf dem Programm, ehe es nach Hongkong weitergeht, wo man am 7. August auf Aston Villa trifft.
Die Gerüchteküche rund um Diaz hatte zuletzt ordentlich gebrodelt. Von einem lukrativen Angebot von Saudi-Klub Al-Hilal war die Rede. Doch die Bayern-Verantwortlichen schoben dem Thema schnell den Riegel vor und stellten klar, dass der Offensivspieler auch in der neuen Saison für Bayern wirbeln wird.
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