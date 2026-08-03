„Ergraut!“ Bayern-Kicker überrascht bei Rückkehr

Gerüchte im Keim erstickt

Zuletzt durfte Diaz nach der WM ein paar freie Tage in seiner Heimat genießen, ist jetzt aber wieder zurück bei den Bayern. Für diese steht am Dienstag in Südkorea ein Testspiel gegen Jeju SK auf dem Programm, ehe es nach Hongkong weitergeht, wo man am 7. August auf Aston Villa trifft.