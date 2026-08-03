„Habe noch nie von Ölverlust bei Kraftwerk gehört“

Vor Ort stellten sie fest, dass es sich um Hydrauliköl handelt. „Wo das hergekommen ist, wissen wir nicht“, so Toferer. Die Flüssigkeit schaffte es allerdings in den Ablauf – und dadurch direkt in die Salzach. „Wir haben dann sofort die Bezirkshauptmannschaft dazugeholt“, erzählt der Einsatzleiter.