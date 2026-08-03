Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drei Seeleute verletzt

Türkisches Schiff im Schwarzen Meer angegriffen

Ausland
03.08.2026 23:13
Im Schwarzen Meer ist ein türkisches Frachtschiff mit 23 Seeleuten von Drohnen getroffen worden. ...
Im Schwarzen Meer ist ein türkisches Frachtschiff mit 23 Seeleuten von Drohnen getroffen worden. Laut Berichten dürfte das ukrainische Militär hinter der Attacke stehen (Symbolbild).(Bild: Dmitri - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Schwarzen Meer ist ein türkisches Frachtschiff mit Drohnen attackiert worden. Dabei wurden mindestens drei Seeleute schwer verletzt. Die türkische Generaldirektion für Seeverkehr sagte zunächst nicht, wer hinter der Attacke steckt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Türkische Medien berichteten jedoch von mehreren ukrainischen Drohnen, die das Schiff „Nadeschda“ getroffen hätten. Sie beriefen sich auf den Kapitän des Schiffes, das unter der Flagge von Kamerun fährt. Nach dem Angriff sei ein Brand an Bord ausgebrochen, hieß es. Die russische Marine hätte alle 23 Seeleute an Land gebracht. Mindestens drei von ihnen wurden schwer verletzt.

Lesen Sie auch:
Die ukrainischen Streitkräfte machten Bilder von Angriffen auf Putins Schattenflotte im ...
Viele Schiffe versenkt
Russland klagt über „ukrainischen Terror“
16.07.2026

„Nadeschda“ war etwa 37 Kilometer vom russischen Hafen Noworossijsk entfernt und hatte Samsun in der Türkei als Ziel. Die Ukraine und Russland haben in den vergangenen Wochen ihre gegenseitigen Angriffe auf den Schiffsverkehr im Schwarzen Meer verstärkt. Reedereien meiden die Häfen der Länder im Schwarzen Meer daher zunehmend. Die Angriffe erschweren auch die Suche nach Schiffen im Notfall.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
03.08.2026 23:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf