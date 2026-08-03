Drei Seeleute verletzt
Türkisches Schiff im Schwarzen Meer angegriffen
Im Schwarzen Meer ist ein türkisches Frachtschiff mit Drohnen attackiert worden. Dabei wurden mindestens drei Seeleute schwer verletzt. Die türkische Generaldirektion für Seeverkehr sagte zunächst nicht, wer hinter der Attacke steckt.
Türkische Medien berichteten jedoch von mehreren ukrainischen Drohnen, die das Schiff „Nadeschda“ getroffen hätten. Sie beriefen sich auf den Kapitän des Schiffes, das unter der Flagge von Kamerun fährt. Nach dem Angriff sei ein Brand an Bord ausgebrochen, hieß es. Die russische Marine hätte alle 23 Seeleute an Land gebracht. Mindestens drei von ihnen wurden schwer verletzt.
„Nadeschda“ war etwa 37 Kilometer vom russischen Hafen Noworossijsk entfernt und hatte Samsun in der Türkei als Ziel. Die Ukraine und Russland haben in den vergangenen Wochen ihre gegenseitigen Angriffe auf den Schiffsverkehr im Schwarzen Meer verstärkt. Reedereien meiden die Häfen der Länder im Schwarzen Meer daher zunehmend. Die Angriffe erschweren auch die Suche nach Schiffen im Notfall.
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