Türkisches Schiff im Schwarzen Meer angegriffen

Türkische Medien berichteten jedoch von mehreren ukrainischen Drohnen, die das Schiff „Nadeschda“ getroffen hätten. Sie beriefen sich auf den Kapitän des Schiffes, das unter der Flagge von Kamerun fährt. Nach dem Angriff sei ein Brand an Bord ausgebrochen, hieß es. Die russische Marine hätte alle 23 Seeleute an Land gebracht. Mindestens drei von ihnen wurden schwer verletzt.