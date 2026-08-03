Steirer (28) überschlägt sich mit Traktor – tot

Am Montagvormittag ist ein erst 28-jähriger Steirer mit einem Traktor abgestürzt und gestorben. Der Unfall ereignete sich bei Mulcharbeiten im Bezirk Liezen.
Gegen 11.40 Uhr führte der Mann aus dem Bezirk Mulcharbeiten mit einem Traktor durch. Dabei war er auf einer steilen Wiese am Hauser Kaibling unterwegs, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte. Als er mit dem Traktor talwärts fuhr, kam er plötzlich ins Rutschen.
Im Bereich eines Entwässerungsgrabens überschlug sich das Fahrzeug mehrmals. Der junge Steirer wurde aus der Kabine geschleudert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er erlitt tödliche Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.
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