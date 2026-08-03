Autobauer stoppen jetzt Produktion in Rumänien

Durch den Produktionsstopp der beiden Autobauer sei der landesweite Strombedarf am Montag bereits um 200 Megawatt gesunken, sagte Bolojan. Weitere Firmen würden diesem Beispiel nun folgen und ihren Verbrauch ebenfalls drosseln. Auslöser der Stromkrise sind eine Hitzewelle und eine anhaltende Dürre, die zu extrem niedrigen Wasserständen geführt hat, vor allem in der Donau. Der Energiekonzern Nuclearelectrica hat bereits einen der beiden Reaktoren seines Atomkraftwerks abgeschaltet, weil nicht mehr genug Wasser für die Kühlung durch die Donau fließt. Nuclearelectrica produziert sonst rund ein Fünftel des nationalen Stromverbrauchs.