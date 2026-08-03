Endlich ein Lebenszeichen von Aung San Suu Kyi

Seit 2021 unter Arrest

Aung San Suu Kyi steht seit dem Militärputsch im Februar 2021 unter Arrest. Das Militär hatte damals die demokratisch gewählte Regierung gestürzt und die Politikerin festgenommen. Später wurde sie wegen angeblicher Vergehen zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Über ihren Aufenthaltsort und ihren Gesundheitszustand gab es in den vergangenen Jahren nur wenige Informationen. Unter anderem war von Herzproblemen die Rede.