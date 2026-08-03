Neuer Comeback-Versuch für Williams-Doppel

Das zuletzt ausgefallene Doppel-Comeback von Tennis-Star Serena Williams an der Seite ihrer Schwester Venus hat einen neuen Termin. Nachdem die 44-jährige US-Amerikanerin in Wimbledon den gemeinsamen Auftritt wegen einer Knieverletzung absagen musste, soll es nun in Cincinnati klappen.
Wie der Veranstalter mitteilte, erhalten die Williams-Schwestern eine Wildcard fürs Doppel, Venus darüber hinaus auch eine für den Einzel-Wettbewerb. Das WTA-1000-Turnier beginnt am 11. August.
Das vor wenigen Wochen in Wimbledon ausgefallene Doppel-Comeback mit ihrer Schwester Venus (46) hatte Serena Williams bei Instagram bedauert. „Es bricht mir das Herz“, schrieb sie. Zuvor hatte sie bei dem Londoner Rasenklassiker ihr erstes Einzel seit knapp vier Jahren in drei Sätzen gegen die Australierin Maya Joint verloren. Auf ihrem Instagram-Post war danach zu sehen, wie Williams einen Verband am rechten Bein trug und humpelte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.