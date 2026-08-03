Neuer Comeback-Versuch für Williams-Doppel

Das vor wenigen Wochen in Wimbledon ausgefallene Doppel-Comeback mit ihrer Schwester Venus (46) hatte Serena Williams bei Instagram bedauert. „Es bricht mir das Herz“, schrieb sie. Zuvor hatte sie bei dem Londoner Rasenklassiker ihr erstes Einzel seit knapp vier Jahren in drei Sätzen gegen die Australierin Maya Joint verloren. Auf ihrem Instagram-Post war danach zu sehen, wie Williams einen Verband am rechten Bein trug und humpelte.