Mit Paragleitschirm in die Stromleitung geraten

Von der Emberger Alm bei Greifenburg startete Montagfrüh ein Ungar (36) mit seinem Paragleitschirm. Beim Landeanflug war es windig und es herrschte reger Flugbetrieb, also wollte der Pilot etwas südlich des Landeplatzes landen. Doch in einem plötzlichen Aufwind geriet sein Schirm in eine 20-kV-Leitung und verfing sich dort. Der 36-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Gurtzeug befreien und blieb unverletzt.