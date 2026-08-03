Mit Paragleitschirm in die Stromleitung geraten

Von der Emberger Alm bei Greifenburg startete ein Ungar (36) mit seinem Paragleitschirm, geriet in eine 20-kV-Leitung – und blieb unverletzt. Zur Bergung des Schirms waren 1200 Haushalte ohne Strom.
Von der Emberger Alm bei Greifenburg startete Montagfrüh ein Ungar (36) mit seinem Paragleitschirm. Beim Landeanflug war es windig und es herrschte reger Flugbetrieb, also wollte der Pilot etwas südlich des Landeplatzes landen. Doch in einem plötzlichen Aufwind geriet sein Schirm in eine 20-kV-Leitung und verfing sich dort. Der 36-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Gurtzeug befreien und blieb unverletzt.
Zur Bergung des Schirms musste der Strom abgeschaltet werden; 1200 Haushalte waren kurz ohne Strom.
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