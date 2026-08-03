Rahel rudert nach Austropop-Eklat (etwas) zurück

Nun zeigt sich die Musikerin deutlich selbstkritischer. In einem Interview mit dem „Standard“ erklärt Rahel, sie habe sich bei Hirsch und Danzer geirrt. Ihr Video sei ein „Schnellschuss“ gewesen. „Ich habe da viel dazulernen dürfen und habe sicherlich falsche Beispiele gewählt. Das Video war ein Schnellschuss, und ich bin froh, dass eine Korrektur stattgefunden hat“, sagt sie.