Nächster WM-Teilnehmer trennt sich von Teamchef

Vladimir Petkovic ist nicht mehr Fußball-Nationaltrainer von Algerien. Der Verband der Nordafrikaner gab am Montagabend die einvernehmliche Trennung vom früheren Schweizer Nationalcoach bekannt. Petkovic war seit März 2024 Nationalcoach Algeriens.
Der 62-jährige schweizerisch-kroatische Doppelbürger führte das Team zur WM 2026, wo man gegen Österreich 3:3 spielte. Petkovic hat in seiner Amtszeit eine Bilanz von 23 Siegen, fünf Remis und fünf Niederlagen in 33 Länderspielen.
Zum Verhängnis wurden Petkovic die Resultate bei den großen Turnieren: Bei der WM in diesem Sommer scheiterte Algerien im Sechzehntelfinale an der Schweiz (0:2). Beim Afrika-Cup einige Monate zuvor kam im Viertelfinale das Aus gegen Nigeria.
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