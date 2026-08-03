Äußerst heftiger Regen führte zu Überflutungen

Viel zu tun hatte auch die Salzburger Wasserrettung, deren Einsatzgebiet bis auf den Mondsee hinausreicht. Dort waren beim Sturm noch zahlreiche Boote auf dem Wasser, die mit Begleitung sicher ans Ufer gelangten. Ein Segelboot musste abgeschleppt werden – genauso auch am Wallersee. „Eine Mutter hat gemeldet, dass ihr Sohn noch draußen ist und sie ihn nicht erreichen kann“, erzählt Wasserretter Markus Gewolf. Boot und Segler schafften es unversehrt wieder ans Ufer.