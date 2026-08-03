Proteste gegen die Personalpolitik von Selenskyj

Die Kandidatur muss noch im Parlament eingereicht und durch Abgeordnete bestätigt werden. Am Montag hat Selenskyj außerdem Chefunterhändler Rustem Umjerow zum neuen Chef des Auslandsgeheimdiensts ernannt. Dieser war ebenfalls schon als Verteidigungsminister tätig. In seiner neuen Funktion soll er weiterhin für die Verhandlungen mit Russland zuständig sein. Zudem solle er den Export ukrainischer Drohnen sowie deren Integration in die Verteidigungssysteme anderer Staaten koordinieren, sagte Selenskyj bei einem Treffen mit Diplomatinnen und Diplomaten. Es gebe bisher Verträge mit neun Staaten, weitere Abkommen seien geplant.