Puschnig ist tot: „Ein ganz Großer ist gegangen!“

„Karawankenbär“ wurde Sepp Puschnig von den KAC-Fans liebevoll genannt. Der Klagenfurter, der das Eishockey in Österreich und darüber hinaus geprägt hat, ist im 80. Lebensjahr verstorben. Rotjacken-Größen wie Sulzer, Cijan, Fritz und Pöck erinnern sich an ihren ehemaligen Teamkollegen.
„Was soll ich als Kärntner in Amerika? Mir ist Klagenfurt lieber als New York“, sagte Sepp Puschnig, als er einmal gefragt wurde, warum er nie den Sprung nach Übersee wagte. Bereits mit 31 Jahren beendete er seine überragende Karriere, arbeitete bis zur Pension als Chauffeur der Landesregierung. Kurz vor seinem 80. Geburtstag am 12. September verstarb die Klagenfurter Eishockey-Legende vergangenen Sonntag.
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