Großbrand auf Acker in der Obersteiermark

Flugbetrieb eingestellt

Ein Landwirt unterstützte laut Feuerwehr die Löscharbeiten mit einem Güllefass, in dem er 8000 Liter Wasser zur Einsatzstelle brachte. Wegen der starken Rauchentwicklung musste der Flugbetrieb am Flugplatz Timmersdorf für rund zwei Stunden eingestellt werden. Zusätzlich war die B113 im Bereich der Einsatzstelle für etwa 30 Minuten gesperrt.