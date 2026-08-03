Eala gewinnt als erste Philippinin einen WTA-Titel

Der Aufstieg von Eala erreichte in Washington seinen vorläufigen Höhepunkt. Die frühere US-Open-Juniorensiegerin bezwang nach Leylah Fernandez (WTA-34.), Jelina Switolina (10.) und Naomi Osaka (13.) eine weitere namhafte Gegnerin. War sie in den letzten drei Runden ohne Satzverlust geblieben, gelang ihr im Finale ein starkes Comeback. Beim Stand von 4:6,2:1 war das Endspiel am Sonntagabend wegen Regenfällen unterbrochen worden. Bei der Fortsetzung am Montag dominierte Eala deutlich. Mit sieben gewonnenen Games in Folge sicherte sie sich den Titel des mit 1,64 Millionen Dollar dotierten Turniers.