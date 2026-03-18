So überführte Firmenchef diebische Mitarbeiter

Fünf Mitarbeiter eines Bauunternehmens in Oberösterreich hatten fast 19.000 Liter Kraftstoff abgezapft, in Hörsching wurde sogar eine illegale Tankstelle betrieben, wo der Diesel verkauft wurde. In der „Krone“ spricht nun der geschädigte Unternehmer, der gemeinsam mit der Polizei die Diebe überführte.